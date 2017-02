Abiteboul veut que Hülkenberg marque les esprits

Le directeur général de l’équipe Renault Sport Racing, Cyril Abiteboul, attend beaucoup de leur nouvelle recrue pour la saison de Formule 1 à venir, Nico Hülkenberg.

Après trois dernières saisons passées chez Force India, le vainqueur 2015 des 24 Heures du Mans a décidé d’entamer un nouveau chapitre de sa carrière en F1 avec l’écurie française.

"Côté pilotes pour la saison à venir, nous voulons une arrivée remarquable de Hülkenberg, et des progrès de Palmer", déclare Abiteboul à Auto Plus.

"Notre objectif est de gagner des places au classement du championnat du monde des constructeurs, poursuit-il. Côté châssis, nous devons démontrer que nous ferons immédiatement mieux et mesurer notre capacité de développement. Nous devons accélérer."

"Enfin, du côté du moteur, nous devons confirmer ce que nous avons montré l’année passée, et malgré la prise de risque cette année, être capables d’avoir un moteur fiable et en progrès tout au long de la saison. Et cela pourra se mesurer avec notre partenaire privilégié, l’écurie Red Bull, qui sera notre référence."

