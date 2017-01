Abiteboul : "Nous sommes un peu affaiblis"

Cyril Abiteboul reconnaît que le départ soudain de Frédéric Vasseur de son poste de team principal de l’équipe Renault, à deux mois de l’ouverture de la saison en Australie, affaiblit quelque peu l’écurie française.

Néanmoins, Abiteboul estime que la structure qu’il a contribué à mettre en place à Enstone et à Viry-Châtillon est désormais suffisamment solide pour leur permettre de ne pas avoir à trouver de remplaçant à Vasseur.

"L’an dernier, beaucoup de choses ont été faites à Viry comme à Enstone, notamment avec Fred", précise le directeur général de Renault Sport Racing dans les colonnes de L’Equipe.

"J’aurais donc plus de disponibilités pour assister à tous les Grands Prix. Et je serai présent sur toutes les courses."

"Après, nous avons renforcé notre structure de management : il y a le président [Jérôme Stoll] qui assurera la liaison avec la direction, mais aussi Bob Bell (directeur de la technologie, ndlr) qui, à mon sens, est l’équivalent d’un Paddy Lowe (ancien directeur technique et exécutif de Mercedes, ndlr), Alan Permane (responsable de l’ingénierie piste, ndlr) et même Ciaron Pilbeam, que nous sommes allés chercher chez McLaren."

"Nous sommes un peu affaiblis avec son départ et j’aurais préféré que Fred reste. Je me sens un peu orphelin. Mais je préfère une structure qui fonctionne bien, même un peu affaiblie, plutôt qu’une structure où certains de ses membres ne s’y retrouvent pas. Il valait mieux prendre cette décision maintenant plutôt que dans un an", conclut Abiteboul.

