Abiteboul : "Un résultat fantastique"

Renault a obtenu le meilleur résultat depuis son retour en Formule 1 comme constructeur à part entière avec la sixième place de Nico Hülkenberg hier au Grand Prix d’Espagne.

Treizième sur la grille, l’Allemand a réalisé un excellent départ pour s’emparer de la septième place à l’issue du premier tour de course. Ensuite, son équipe de mécaniciens l’a aidé à gagner une position supplémentaire pendant la course.

Hülkenberg a ainsi amélioré d’une place le meilleur résultat du Renault Sport F1 Team, obtenu l’an passé par Kevin Magnussen au Grand Prix de Russie.

Grâce à ce bon résultat, Renault passe au septième rang au championnat des constructeurs et ne compte plus que quatre points de retard sur Williams, sixième.

"C’est un résultat fantastique après des qualifications difficiles hier, se félicite Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport Racing. Cela confirme qu’il ne faut jamais baisser les bras et être prêt à saisir la moindre opportunité."

"Nico a tiré parti d’un superbe départ et son équipe de mécaniciens a délivré le travail nécessaire pendant la course. Ajoutons à cela un peu de chance qui nous a permis de trouver notre voie. Nous avons bien géré la stratégie et les arrêts aux stands. En outre, notre rythme en course était meilleur que celui de nos adversaires Haas, Williams et Toro Rosso."

"Il est positif de constater que nous progressons toujours dans ces domaines. Toutefois, nous devons continuer à travailler dur pour comprendre comment maximiser les performances de la R.S.17. Ce week-end était inhabituel, car nous étions plus à l’aise en course qu’en qualifications."

"Cap maintenant sur Monaco – un circuit au défi unique – avec l’envie de poursuivre sur notre trajectoire ascendante."

