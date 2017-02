Abiteboul : "Renault connaît la croissance la plus rapide en F1"

Cyril Abiteboul fait part des attentes de Renault pour la saison 2017 de Formule 1, et estime que son équipe affiche la croissance "la plus rapide" de toute la grille.

En 2016, Renault avait terminé à la neuvième place au championnat des constructeurs. Cette année, Abiteboul espère voir la formation française progresser de quatre positions au classement.

"Les attentes sont grandes mais nous sommes toujours en croissance et il faut du temps pour récolter les fruits du travail des nouveaux arrivants et tirer les bénéfices des nouvelles infrastructures", explique le directeur général de Renault Sport Racing.

"En termes de performances, nous aurons fait des progrès c’est certain. Nous visons la cinquième place du championnat des constructeurs. Il est évident que nous devons marquer régulièrement des points pour cela. C’est un objectif collectif pour l’écurie et individuel pour les pilotes."

"Notre équipe est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur la grille. Nous avons augmenté nos effectifs d'environ 25% à Enstone et Viry, détaille-t-il. Nous avons attiré de grands talents en provenance des meilleures structures. Ils sont déjà parmi nous ou ils le seront au cours de la prochaine année et l’on y retrouve des noms comme Chris Dyer, Ciaron Pilbeam et Peter Machin. Et il reste encore du personnel-clé à venir."

"Nous avons accéléré notre investissement d’un facteur équivalant aux dépenses habituelles des écuries de pointe afin d’activer la transformation d'Enstone et de Viry. Nous avons non seulement rattrapé, mais aussi pris les commandes sur les installations dans certains secteurs. Notre base de fans est celle qui connaît la croissance la plus rapide sur les réseaux sociaux. Nous sommes en bonne position pour atteindre nos objectifs."

"La saison 2017 sera la deuxième année d’un projet à long terme. Nous ne nous attendons pas à des miracles du jour au lendemain, mais nous sommes clairs sur la position que nous voulons atteindre au final", achève Abiteboul.

Renault maintient son objectif de se battre pour des podiums en Formule 1 dès 2018 et de jouer le titre mondial à partir de la saison 2020.

