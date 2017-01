Abiteboul : "Renault a rendez-vous avec l'histoire"

Renault envisage la saison 2017 avec un certain optimisme en nourrissant l'espoir de réduire l'écart par rapport aux top teams.

Le moteur V6 turbo hybride français a déjà bien progressé ces derniers mois et devrait poursuivre sa courbe ascendante.

Parallèlement, la restructuration de l'usine d'Enstone va permettre de produire un châssis performant, contrairement à ce qui avait été le cas l'an passé après la reprise tardive du Lotus F1 Team par le Losange.

"Nous avons l'ambition de démontrer nos capacités et de nous montrer digne de notre histoire dans le sport, a déclaré Cyril Abiteboul au salon Autosport International. Maintenant que le système de gel du développement est terminé, nous espérons que le moteur sera au niveau du bloc Mercedes d'ici 2018 et que nos partenaires de Red Bull pourront faire la course en tête dès cette année."

"En ce qui concerne notre équipe d'usine Renault Sport F1, nous suivons une feuille de route bien précise déterminée avec notre direction, poursuit le manager français. Les ressources sont en place pour monter en puissance, mais le recrutement et le redéploiement de l'écurie sont toujours en cours. Nous sommes là pour longtemps avec l'ambition de revenir au premier plan."

