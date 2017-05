Abiteboul : "Renault a franchi un nouveau pas"

Sur l'autodrome de Sotchi, l’équipe Renault est parvenue hier à entrer pour la deuxième fois dans les points cette saison avec la solide huitième place de Nico Hülkenberg au Grand Prix de Russie.

Parti huitième, l’Allemand a effectué un relais marathon de quarante tours sur ses pneus ultra-tendres de qualifications avant de chausser les gommes super-tendres pour un sprint final de douze boucles pour la septième position face à Esteban Ocon.

"Un nouveau pas franchi ce week-end pour l’équipe qui confirme non seulement que nous sommes régulièrement dans le top 10 des qualifications, mais qui démontre également que notre rythme de course a progressé en relation avec nos performances du samedi", souligne Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport Racing.

"C’était vraiment passionnant aujourd’hui pour Nico. Nous avons employé une stratégie réactive après un mauvais premier tour pour essayer de lutter autant que possible avec les Force India. Avec une stratégie inhabituelle, nous les avons mis sous pression une grande partie de la course, mais Nico a finalement dû gérer son essence et n’a pas pu vraiment menacer Esteban."

"Nous avons fait tout notre possible sur un circuit dont nous savions pertinemment qu’il ne serait pas l’un des plus favorables pour notre package. Nos performances globales nous offrent beaucoup d’optimisme avant de nous rendre sur des pistes qui devraient mieux convenir à notre voiture, surtout avec notre solide programme de développement en cours."

La course de Jolyon Palmer a en revanche pris fin dès le deuxième virage. Le Britannique a été la victime de Romain Grosjean, auteur d'une tentative de dépassement trop ambitieuse par-dessus le vibreur.

"Jolyon a connu un week-end très difficile avec une course prématurément interrompue par la manœuvre ambitieuse de Romain, poursuit Abiteboul. C’est vraiment dommage après les signes de compétitivité dont il avait fait preuve vendredi et samedi."

"Nous devons adresser un grand merci à tous ceux présents dans le garage pour leurs très longues heures de travail, le tout sans commettre la moindre faute."

