Abiteboul : "On a un Jolyon Palmer en difficulté"

Cyril Abiteboul reconnaît que Renault ne sera pas en mesure de remplir l’objectif qu’elle s’est fixé pour cette saison 2017 si Jolyon Palmer ne commence pas à marquer des points.

Renault a fait d’une place finale dans le top 5 du championnat son objectif pour la deuxième année de son retour en Formule 1 en tant que constructeur à part entière.

Toutefois, après six Grands Prix disputés sur vingt au total cette saison, la formation battant pavillon français occupe la septième place au championnat des constructeurs, à 15 points de l’actuelle cinquième force du plateau, Toro Rosso.

"On a besoin d’avoir deux pilotes en mesure de se battre dans le top 10 et de marquer des points", déclare Abiteboul, le directeur général de Renault Sport Racing, dans une interview accordée à l’AFP.

"On a aujourd’hui un Jolyon Palmer en difficulté. On fait ce qu’il faut avec lui pour passer cette phase difficile. Comme il avait eu une phase difficile l’année dernière, dont il était sorti par le haut, on va essayer d’en sortir également par le haut ensemble cette année."

"On doit tous avoir des résultats, poursuit Abiteboul. Nico Hülkenberg montre que la voiture permet d’être dans le top 10, de faire des points. Il faudra aussi que Jolyon contribue."

"Aujourd’hui, il a sa place. On est extrêmement solidaires, il n’y a pas de plan, pas d’arrières pensées. Mais on est dans un environnement ultra-compétitif et chacun est aussi mis sous la pression du résultat. Pour l’instant, c’est à nous de lui donner les conditions optimales pour scorer. On se donne du temps pour analyser la situation."

Selon L'Equipe, Renault souhaite recruter Sergio Pérez pour la saison 2018, voire dès cette année en remplacement de Palmer.

