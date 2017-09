Abiteboul : "McLaren nous servira de référence"

Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport Racing, se félicite de la collaboration à venir entre Renault et McLaren.

Renault fournira son groupe propulseur à McLaren, huit fois titrée en Formule 1, pour les saisons 2018, 2019 et 2020.

"Nous sommes heureux de confirmer un nouveau partenariat pour Renault Sport Racing et McLaren Racing", réagit Abiteboul.

"C’est très excitant de se lancer dans cette nouvelle relation entre deux marques historiques de la Formule 1 qui coopéreront pour la première fois. Cet accord est parfaitement en phase avec notre stratégie à moyen-terme et notre ambition de devenir une équipe candidate à la victoire en 2020."

"Nous sommes impatients de voir la marque Renault s’afficher sur la McLaren de la saison prochaine et d’affronter nos nouveaux partenaires sur la piste ! McLaren est une équipe inspirante, avec des pilotes talentueux qui devrait non seulement épauler nos efforts sur le développement moteur mais également nous servir de référence et d’exemple pour la construction toujours en cours de notre activité châssis."

"C’est un nouveau départ pour une équipe multiple championne du monde, impatiente de retrouver la gloire."

