A fond la caisse !

La sixième édition de l'opération "Red Bull Caisses à Savon" aura lieu le 10 septembre prochain au Mont-de-l'Enclus sur un parcours imaginé par Thierry Neuville, star du WRC.

Tom Waes et Laura Beyne, casse-cou et globe trotter, sont à la recherche d'inventeurs créatifs pour concevoir leur caisse à savon, à savoir un engin à roues non motorisé.

Ce mercredi 31 mai est le dernier jour pour vous inscrire sur www.redbullcaissesasavon.be

Ceux ou celles qui se sentent appelés à dessiner et construire une caisse à savon peuvent imaginer les plans les plus fous. Une 70-aine d’équipes sera sélectionnée parmi tous les projets envoyés.

Le 10 septembre, chaque équipe tentera alors d’être la plus rapide et sera jugée par un jury sur base de sa créativité, la vitesse et son taux de sympathie. Tom Waes et Laura Beyne assureront la présentation de la course.

