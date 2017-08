Ce qui a changé sur les F1 depuis l’accident de Kubica

Il s’est écoulé 2 372 jours depuis le dernier roulage de Robert Kubica en F1 (à Valence en 2011) et son retour au volant de la Renault RS17 ce 2 août. En six ans et demi, les monoplaces ont sensiblement évolué par rapport aux bolides que pilotait le Polonais, comme l’a relevé le site ESPN.

Poids : Les voitures ont pris 88 kg depuis l’accident dont a été victime Kubica (ci-dessus en compagnie du directeur de l'exploitation Alan Permane, son grand supporter à Enstone). En 2011, le poids minimal des F1 était de 640 kg : il est passé à 728 kg depuis (+ 26 kg en 2017). L’augmentation de la surface du fond plat et l’accroissement du volume du diffuseur ont par ailleurs augmenté le niveau de l’appui aérodynamique (environ + 20 % par rapport à 2016). En la matière, il est néanmoins probable que le Polonais ait expérimenté des niveaux approchant ces valeurs en 2008.

Pneus : L’essayeur du jour chez Renault n’a jamais roulé chaussé de gommes Pirelli à dégradation rapide, apparues en 2011. Les pneumatiques actuels ont perdu cette caractéristique.

DRS : Kubica a testé le DRS (pour “Drag Reduction System”) lors de son dernier test au volant de la Renault R31 en 2011, mais ne l’a jamais expérimenté en course. Introduit deux ans après l’échec relatif des mesures censées favoriser les dépassements en 2009, le DRS a été maintenu depuis lors, tout en étant décrié par certains au motif qu’il rend les dépassements trop artificiels.

Moteur : Le dernier moteur qu’a connu le grand Robert était un V8 atmosphérique, resté en usage jusqu’en 2013. Il découvre aujourd’hui le V6 hybride à double récupération d’énergie (cinétique, ce qui modifie le freinage, et calorifique). Ce sera la première fois qu’il pilotera avec une boîte à huit rapports, nombre imposé en 2014.

Halo : Le Halo a été testé pour la première fois sur un châssis 2017 par Mercedes durant la matinée du 2 août. À la différence de Kubica, la plupart des pilotes de la grille ont évalué le système l’an passé.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.