Les 500 Miles d’Indianapolis reportés à lundi ?

La 101ème édition des 500 Miles d’Indianapolis, l’épreuve la plus célèbre du championnat américain d’IndyCar, pourrait être reportée à lundi.

Les dernières prévisions météorologiques font en effet état d’une forte probabilité de pluie pour la journée de dimanche à Indianapolis, dans l’Etat de l’Indiana, ce qui pourrait obliger les organisateurs à reporter la course à lundi.

Cinq éditions des 500 Miles d’Indianapolis se sont à ce jour déroulées totalement (1915, 1986 et 1997) ou partiellement (1967 et 1973) le lundi, et non le dimanche, à cause de la pluie.

Contrairement à la Formule 1, la direction de course de l’IndyCar interrompt systématiquement une épreuve en cas de précipitations.

