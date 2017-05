300.000 dollars pour Alonso

Fernando Alonso a obtenu le titre de "Rookie of the Year" pour ses tonitruants débuts dans les 500 Miles d'Indianapolis dimanche dernier.

Le champion espagnol, qualifié en cinquième position, a constamment évolué aux avant-postes avant que son moteur Honda n'expire à 20 tours de l'arrivée.

Il se console avec le trophée du meilleur débutant tout en n'excluant pas de revenir sur le speedway dans un avenir plus ou moins proche.

Alonso a cumulé 305.805 dollars en prize money pour sa première participation à Indy et il est allé chercher son chèque, comme les 33 autres concurrents, lors de la remise des prix organisée lundi soir. Parmi les éléments qui ont déterminé sa nomination au rang de meilleur rookie figure le fait qu'il a bouclé 27 tours en tête de la course.

"Félicitations à Sato-san, a déclaré le pilote McLaren en saluant la victoire de son équipier du team Andretti. Takuma m'a beaucoup aidé pendant le mois de mai car il possède aussi une expérience de la F1. Lors de mes derniers tours de course, on s'est tiré la bourre et je suis heureux qu'il soit parvenu à l'emporter."

