Abiteboul : "Ce n’est pas l’écurie Frédéric Vasseur"

Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault Sport Racing, est revenu sur le départ de Frédéric Vasseur.

Vasseur a démissionné hier de son poste de team principal du Renault Sport F1 suite à des divergences d’opinions avec le management de l’écurie française, dont Abiteboul.

"On sentait que la structure était quelque chose qui pesait à Frédéric qui a besoin de beaucoup d’autonomie et qui en a toujours eu beaucoup dans sa vie", explique Abiteboul au micro de Infosport+.

"Quand on est dans une structure dont on n’est pas actionnaire, dont on n’est pas fondateur, une structure qui porte un nom et une marque différente forcément ça implique quand même peu de concessions concernant la prise de décisions. C’est l’écurie Renault, ce n’est ni l’écurie Frédéric Vasseur, ni l’écurie Cyril Abiteboul."

"Et je pense, finalement, que c’est essentiellement autour de ça qu’on n’aurait pas été capable de vivre de manière suffisamment stable en harmonie", conclut Abiteboul.

