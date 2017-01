2017, une "occasion à saisir" pour les petites écuries

Tout le monde se demande si le nouveau règlement technique, qui redimensionne pneus et carrosserie, redistribuera les cartes et bouleversera la hiérarchie en place.

Selon James Key, le directeur technique de Toro Rosso, il s’agit bien d’une occasion à saisir pour les petites écuries, dont le budget limité les empêche d’invertir des sommes conséquentes pour des bénéfices de plus en plus marginaux.

“Chacun a son avis sur la question, mais je pense qu’un nouveau règlement constitue toujours une bonne occasion de bouleverser la hiérarchie", confie l’ingénieur britannique à F1i.

"Certains prétendent que des règles stables finissent par resserrer les performances, mais ce n’est pas le cas. Au contraire : le statu quo rend la progression plus coûteuse, plus compliquée.”

“En 2008, souvenez-vous, les règles étaient en place depuis longtemps, les écarts étaient énormes, et il était difficile de trouver de nouvelles pistes [pour rattraper son retard]."

"Quand le règlement a été réécrit en 2009, des idées inédites ont fleuri : le double diffuseur, le F-duct, le diffuseur soufflé, etc. De nouvelles règles, qu’elles soient peu ou prou restrictives, stimulent toujours l’innovation."

"D’un point de vue personnel, un tantinet égoïste, j’apprécie le défi que constitue un nouveau cadre réglementaire parce qu’il ouvre la liberté de faire un tas de choses. Certes, tout changer coûte cher à une équipe comme la nôtre, mais beaucoup moins que de tenter d’extirper les derniers centièmes d’un règlement stable.”

L’opinion de James Key, qui nous a accordé un entretien exclusif, tranche avec celle d’un Ross Brawn, notamment, qui estime des règles stables entraînent un resserrement des forces.

Si l’on en croit l’histoire des Grands Prix, les fins de règne reposent presque toujours sur un bouleversement des règles techniques. En 2005, l’interdiction des changements de pneus en course avait consacré l’avènement de Renault et Michelin au détriment de Ferrari et Bridgestone.

De la même façon, la révision des canons aérodynamiques de 2009 avait instauré la domination de Red Bull, qui a perdu sa suprématie il y a trois ans au profit de Mercedes à l’occasion du passage aux moteurs hybrides.

Qu’en sera-t-il à Melbourne, le 20 mars prochain ? Wait and see.

Découvrez les girlfriends des pilotes de Formule 1 dans notre galerie en cliquant ici.

Suivez l’actu F1 en temps réel avec F1i sur Facebook et Twitter