Vainqueur moral

En délicatesse avec la Ferrari dont la 312 B3 était catastrophique voici exactement 44 ans, Jacky Ickx avait effectué une pige chez McLaren au Nürburgring, son circuit-fétiche : au volant d'une troisième M23, aux côtés de celles de Denny Hulme et Peter Revson, le pilote belge avait justifié sa réputation de "Ringmeister" en dominant ses équipiers et le reste de la meute malgré des pneus moins performants et un moteur fatigué, seules les intouchables Tyrrell de Jackie Stewart et François Cevert le précédant à l'arrivée du Grand Prix.