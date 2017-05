A l'âge de 24 ans, Graham Hill n'avait pas encore de permis de conduire... Cinq ans plus tard, il débutait en F1 pour la première apparition d'une Lotus lors du Grand Prix de Monaco 1958. Le populaire pilote britannique allait remporter cinq fois la classique monégasque, mais aussi deux titres mondiaux en F1 (1962 et 1968), les 500 Miles d'Indianapolis (1966) et les 24 Heures du Mans avec Henri Pescarolo sur Matra (1972). Avant de coiffer la triple couronne, Fernando Alonso a encore du boulot !