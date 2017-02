Triplé à l'extérieur

Après une cinglante défaite aux 24 Heures du Mans 1966 quand Ford imposa enfin sa GT40, Ferrari prit une éclatante revanche il y a cinquante ans en signant un prestigieux triplé en terrain ennemi lors des 24 Heures de Daytona : les 330 P4 de Bandini-Amon et Parkes-Scarfiotti précédant la P3/P4 de Rodriguez-Guichet. Le duel Ford-Ferrari allait reprendre de plus belle aux 24 Heures du Mans 1967, que d'aucuns considèrent comme "la course du siècle" à une époque où tous les pilotes de F1 étaient appelés en renfort en endurance.