En 1991, vingt-six ans avant la Force India VJM10 dévoilée aujourd'hui au même endroit, la présentation de la première Jordan adoptait plutôt un profil bas, au fond d'un garage à Silverstone : Eddie Jordan et son ingénieur Gary Anderson ont baptisé la 911 (qui allait plus tard devoir prendre l'appellation 191 après une plainte de Porsche) brut de carbone et le moteur Ford V8 HB qui la propulsait. Le début d'une belle histoire !