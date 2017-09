Le tour le plus long

En 1957, un second Grand Prix se déroula exceptionnellement en Italie, en plus du traditionnel rendez-vous de Monza, sur le circuit routier de Pescara, dans les Abruzzes. Avec 25,579 km, c'est le plus long tracé de l'histoire du championnat du monde, plus long même que l'ancien Nürburgring. La victoire était revenue à la Vanwall de Stirling Moss devant la Maserati de Juan Manuel Fangio, déjà titré. Sur ce document illustrant le décor champêtre du parcours, une autre Maserati 250F, celle de l'Américain Masten Gregory engagée par la Scuderia Centro Sud, se classa 4ème.