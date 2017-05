En 1992, Thierry Boutsen et Michele Alboreto, anciens rivaux de la Formule 3, voyaient leurs carrières décliner, le Belge chez Ligier et l'Italien sur la Footwork dont les deux museaux se ressemblaient, reprenant l'original nez de corsaire imaginé par l'aérodynamicien français Jean-Claude Migeot avec la Tyrrell 020 deux ans plus tôt.