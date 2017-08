En 1963, Jim Clark a remporté le Grand Prix de Belgique au volant de la révolutionnaire Lotus 25 au châssis monocoque en triomphant des éléments déchaînés : une pluie battante (la "drache" selon les Belges) n'a pas vu la course réduite et l'Ecossais s'imposa au bout des 32 tours du circuit alors long de 14 km (soit 451,2 km au total) en 2 heures 27 minutes (à plus de 180 km/h de moyenne) avec près de 5 minutes sur son suivant immédiat Bruce McLaren (Cooper T66).