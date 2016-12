Pour rattraper son retard, Ferrari a décidé de partir d’une feuille blanche au moment de concevoir la monoplace qui disputera la saison 2017 : sans roues et avec quatre réacteurs, elle devrait rattraper les fusées Mercedes… Plus sérieusement, ce croisement entre Star Wars et la Formule 1 – hybride plutôt réussi – est l’œuvre de l’artiste et réalisateur Dean Wright.