Le saviez-vous ? Outre sa victoire dans une course de démonstration sur Mercedes et sa participation aux 1000 km du Nürburgring en 1984 au volant d'une Porsche 956, Ayrton Senna avait aussi gagné une "celebrity race" courue avec des Talbot Sunbeam Ti à Oulton-Park en 1982 (identiques à celle-ci) : ce furent les seules sorties du champion brésilien à bord de voitures couvertes, même s'il testa un jour de 1986 des bolides de rallye pour le magazine britannique Car and cars conversions.