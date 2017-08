Enzo Ferrari nous a quittés il y a 29 ans mais il reste très présent dans les mémoires et à travers l'héritage de la marque au cheval cabré. Le Commendatore était avide d'informations et ne manquait pas d'entamer chaque journée par la lecture des journaux, des plus spécialisés au plus obscur comme ce périodique "Firenze Corse".