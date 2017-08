Nelson Piquet Souto Mayor, le triple Champion du monde brésilien (1981-83-87) vient de fêter son soixante-cinquième anniversaire entouré de cinq de ses sept enfants et de sa dernière épouse Viviane : Geraldo, Julia, Pedro (qui court en F3), Nelsinho (pilote en Formula E) et Kelly (la petite amie de Daniil Kvyat). Manquaient à l'appel : Marco et Laszlo.