Suite et pas fin des remous provoqués par la décision de Porsche de quitter l'endurance pour la Formula E... et plus si affinités, à savoir la Formule 1 en tant que motoriste à l'horizon 2021, quand sera introduite une évolution de la réglementation. Avec Red Bull, qui se cherche un partenaire pour mieux combattre Mercedes et Ferrari ? Cette hypothèse a inspiré le designer Sean Bull, dont le projet ne manque pas d'allure !