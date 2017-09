Le championnat IndyCar s'achève ce soir sur le circuit routier de Sonoma en Californie (à suivre en direct à 0h30 sur Canal + Sport) avec une sacrée partie de poker en perspective entre les cinq prétendants à la couronne : Lucky Luke et les Dalton au Far West, soit de gauche à droite le tenant du titre Simon Pagenaud et ses équipiers du Team Penske Will Power, Joseph Newgarden et Helio Castroneves et (au centre) Scott Dixon, représentant du Chip Ganassi Racing.