Au moment où le look des F1 pose question alors que la FIA veut imposer le Halo dès la saison prochaine, l'IndyCar va introduire en 2018 un nouveau kit de carrosserie particulièrement sobre, aux lignes fluides et dépourvues des innombrables appendices aérodynamiques qui caractérisent (et enlaidissent ?) les monoplaces de Grand Prix.