Richie Ginther est né le 5 août 1930 et fut l'un des premiers Américains à courir en Formule 1 à la fin des années 50 et dans les années 60, avec Phil Hill et Dan Gurney. Très apprécié par Ferrari pour ses talents de metteur au point, le Californien a également couru pour BRM mais c'est avec Honda qu'il connut son heure de gloire en s'imposant à Mexico en 1965, une première victoire en Grand Prix pour le constructeur japonais et pour le manufacturier de pneus Goodyear.