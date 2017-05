Maurice Trintignant - dit "Pétoulet", mais c'est une longue histoire - a remporté deux Grands Prix dans sa carrière, à deux reprises à Monaco : la première fois en 1955 sur Ferrari, une première pour un pilote français et pour le cheval cabré en Principauté, et la seconde en 1958 au volant de cette agile Cooper-Climax à moteur arrière (ici devant six monoplaces à moteur avant) engagée par Rob Walker. Cocorico !