Entre ces deux-là, il y avait plus que du respect car ils nourrissaient une véritable amitié : Brian Hart et Paul Rosche, le motoriste de BMW, se sont d'abord affrontés - et appréciés - en Formule 2 avant de doter leurs moteurs 4 cylindres respectifs d'un turbo pour découvrir les joies de la Formule 1 au début des années 80, le Britannique avec Toleman et le Germanique chez Brabham. Ils sont tous les deux récemment décédés et doivent discuter boulons-rondelles là-haut...