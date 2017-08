Passage éclair

Gianfranco Brancatelli n'a pas laissé une trace indélébile lors de sa courte carrière en F1, limitée à trois non-qualifications en 1979 : d'abord sur l'insolite Kauhsen à Jarama puis à Zolder, et ensuite au volant de la non moins rétive Merzario à Monaco. Le fantasque pilote romain, révélé en F2 par Minardi, allait cependant se bâtir un palmarès plus enviable en Tourisme et en Endurance dans les années 80, notamment sur Volvo, Ford Sierra et au volant des Rover ou Jaguar TWR. Il vient de reprendre le collier à 67 ans dans des courses historiques après s'être éloigné des circuits pendant une quinzaine d'années.