En 1995, un contrat avec été signé par Nigel Mansell pour rejoindre McLaren, mais la MP4/10 s'avéra trop étroite pour son imposant gabarit et Mark Blundell fut appelé pour le remplacer lors des premiers Grands Prix. Mais lors de sa seule apparition en rouge et blanc à Barcelone, encore mal installé dans un châssis MP10/10B adapté à ses mensurations, Nigel passa à côté de son sujet et acheva sa carrière en F1 dans les graviers...