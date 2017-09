Tout au long de la saison 1978, la domination des "Flèches noir et or", les belles JPS Lotus 79, ne laissèrent que des miettes à la concurrence : Ronnie Peterson respecta à la lettre son contrat de deuxième pilote, alors qu'il se montrait la plupart du temps plus rapide que son leader désigné Mario Andretti, sacré champion du monde cette année-là... Le pilote suédois allait malheureusement trouver la mort des suites d'un accident au départ du Grand Prix d'Italie à Monza.