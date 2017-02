Roger Penske vient de célébrer son 80ème anniversaire et, si le brillant businessman américain est connu pour la réussite de son empire automobile dont le Team Penske joue les premiers rôles en IndyCar ou en NASCAR, rappelons que celui qu'on surnomme "The Captain" fut aussi un excellent pilote. Il a notamment couru deux Grands Prix aux USA en 1961 et 1962, tandis que son équipe s'est engagée en Formule 1 dans les années 70 avec une victoire pour John Watson à Zeltweg en 1976 comme point d'orgue.