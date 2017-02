Plus de vingt ans avant Damon Hill et sa Williams, une autre monoplace de F1 avait porté le numéro 0 : la McLaren M23 de Jody Scheckter, lors de la tournée nord-américaine fin 1973, à Mosport et à Watkins Glen. Dès l'année suivante, l'espoir sud-africain allait succéder au Champion du monde Jackie Stewart chez Tyrrell.