On n'utilise plus le vieil anneau de vitesse de l'autodrome de Monza depuis la fin des années 60 (en sport-proto, le dernier Grand Prix de F1 empruntant l'anneau remontant précisément à 1960), mais le monument en péril est toujours là, comme une réminiscence du passé, même si le béton du banking est rattrapé par les joies de la nature et les rails de sécurité par les affres du temps...