En 1989, Ayrton Senna et Alain Prost se sont élancés roues dans roues au départ du Grand Prix de Monaco, mais après sa cruelle désillusion de l'année précédente (sortie de route en vue de l'arrivée alors qu'il avait course gagnée), le Brésilien s'imposa sans discussion dans les rues de la Principauté en reléguant son équipier à plus de 50" sur la ligne d'arrivée.