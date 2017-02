Cette robe bleu et blanc ne vous rappelle rien ? La nouvelle décoration de la Sauber C36 présentée hier aux airs de déjà-vu évoque la décoration de la Ligier JS43, au volant de laquelle Olivier Panis remporta le Grand Prix de Monaco 1996. Vingt et un ans déjà que la Marseillaise n'a plus retenti sur un podium de F1...