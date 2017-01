L'hiver au soleil

C'est sous les parasols que la saison de F1 débutait en janvier à la fin des années soixante-dix : ici à Rio en 1978, dans les stands surchauffés de Jacarepagua, avec les deux Shadow de Hans Stuck et Clay Regazzoni. L'écurie américaine ne survivra que deux saisons supplémentaires, le pilote allemand prendra ensuite ses distances avec la Formule 1 et son équipier suisse passera chez Williams l'année suivante pour remporter la première victoire en Grand Prix de Sir Frank avant qu'un grave accident ne mette un terme à sa carrière quelques mois plus tard à Long Beach.