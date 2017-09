Dans les années soixante-dix, le rendez-vous du Paul-Ricard était très populaire auprès des pilotes et l'ambiance conviviale qui présidait à leurs relations est bien illustrée par cette photo réunissant Ronnie Peterson, Patrick Tambay, Gilles Villeneuve et Jody Scheckter en 1978. Le Grand Prix de France fut organisé dans le Var entre 1971 et 1990.