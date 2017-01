Un jeune espoir italien chez Ferrari, on n'avait pas vu cela depuis longtemps puisque Giancarlo Fisichella et Luca Badoer n'étaient plus vraiment des perdreaux de l'année : voir Antonio Giovinazzi revêtir la combinaison officielle de la Scuderia a donc quelque chose d'exceptionnel, dans un rôle que l'on souhaite plus actif que celui tenu par ses prédécesseurs.