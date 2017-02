Kiwi orange

Outre Bruce McLaren et Denny Hulme, un autre pilote Néo-Zélandais a piloté brièvement une McLaren orange : Chris Amon, vu ici au volant de la M15 IndyCar en 1970. Mais après des essais sur le speedway, où il remplaçait Hulme blessé, le plus malchanceux des pilotes renonça à courir les 500 Miles pour s'être fait peur le long des murs. Une semaine plus tard, Bruce McLaren périssait dans le crash d'un de ses bolides de Can-Am, tandis que Chris Amon frôlait la victoire dans le Grand Prix de Belgique à plus de 240 km/h de moyenne sur l'ancien tracé de Spa-Francorchamps... Même pas peur ?