Il pleuvait des cordes lors du Grand Prix de Monaco en 1972, une belle occasion pour Jean-Pierre Beltoise de bondir depuis la deuxième ligne pour surprendre Emerson Fittipaldi (Lotus) et Jacky Ickx (Ferrari) devant lui. La dextérité du pilote et la souplesse du moteur V12 de sa BRM allait faire le reste pour décrocher une rare victoire française en F1 à l'époque, six mois après celle obtenue par son beau-frère François Cevert (Tyrrell) à Watkins Glen.