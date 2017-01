Jody Scheckter a 67 ans aujourd'hui. Il reste le seul pilote sud-africain à avoir remporté un Grand Prix et même à devenir Champion du monde, en 1979 chez Ferrari. Après une brillante reconversion en Floride où il avait monté une boîte de haute technologie (spécialisée dans les armes de précision), il mène aujourd'hui une troisième vie dans la campagne anglaise où il possède le plus grand élevage de bisons du Royaume-Uni et pratique l'agriculture organique. Happy birthday !