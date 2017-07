Des stands, quelques drapeaux, une double rangée de spectateurs, et roulez jeunesse ! Départ du Grand Prix de France 1953 à Reims dans un décor pour le moins dépouillé. En première ligne, les Ferrari d'Alberto Ascari et Luigi Villoresi encadrent la Maserati de Felice Bonetto. Au terme des 500 (!) kilomètres de course, c'est toutefois Mike Hawthorn (Ferrari) qui s'imposera devant les Maserati de Juan Manuel Fangio et Froilan Gonzalez.