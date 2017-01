La nouvelle écurie British American Racing (née sur les cendres du glorieux Team Tyrrell) avait défrayé la chronique en 1999 en présentant deux monoplaces de couleurs totalement différentes. "No way" pour la FIA qui indiqua que les monoplaces d'une même équipe doivent arborer des livrées identiques. Soit, les 01 seront revêtues d'une déco bi-ton très controversée et ne permettront ni à Jacques Villeneuve ni à Riccardo Zonta de marquer le moindre point pendant la saison.