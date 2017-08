Les Minardi biplaces (née Jordan) de Paul Stoddart sont réapparues à Spa dans une nouvelle configuration, avec des éléments aérodynamiques modifiés par l'ingénieur Mike Gascoyne pour leur donner un look plus actuel : Zsolt Baumgartner et Patrick Friesacher ont pu emmener quelques privilégiés boucler un tour du légendaire circuit belge dans le cadre de l'opération "F1 Experiences" lancée par Liberty Media.