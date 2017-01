Jack Brabham et Jacky Ickx en leaders d'un peloton un peu particulier lors du Grand Prix d'Espagne 1969, couru dans le parc de Montjuich à Barcelone, le dernier dans lequel les ailerons haut perchés ont été autorisés : après les graves accidents des Lotus 49 de Graham Hill et Jochen Rindt, ces appendices aérodynamiques ont été interdits, puis réduits à des proportions plus raisonnables.