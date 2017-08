Ce prochain week-end auront lieu les 1000 km de Suzuka avec, en tête d'affiche cette année, les participations de Jenson Button et de Kamui Kobayashi. Le Champion du monde 2009, très populaire au pays du soleil levant, y effectuera ses débuts en Super GT japonais au volant d'une Honda NSX-GT du Team Mugen qu'il partagera avec Hideki Mutok et Daisuke Nakajima. Quant au recordman du tour des 24 Heures du Mans, il sera associé à Yuhi Sekiguchi et Yuji Kunimoto sur une Lexus LC500.